雲南3歲學童個半鐘抽搐兩次後暴斃　家屬斥未有送醫：老師只顧滑手機

記者陳怡伶／綜合報道

有內地網民6月1日報料稱，雲南昆明吉的堡灣流海幼兒園有一名3歲多的女童突然發病死亡。然而，女童家屬事後翻看監視器畫面，發現孩子突發抽搐過2次，中間間隔1小時30分鐘，但老師卻「一直在那裏滑手機」，事件在網絡上引發關注，當地教體局回應，正在對園方和家屬進行調解，警方也已介入調查。

內媒《紅星新聞》報道，事發於5月30日，女童家屬表示，女兒萱萱（化名）原本身體健健康康的，早上把她送到了幼兒園，下午1點15分左右卻接到噩耗，園方打電話告知萱萱去世了。

家屬表示早上把女兒送到了幼兒園，下午1點15分左右卻接到噩耗，被告知女兒去世了。（圖／翻攝網易號）