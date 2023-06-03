老友記衝超市搶平貨　鐵閘被撞到變形　78歲婆婆遭推倒跌斷肋骨

搶平貨也不能忘記注意自身安全！日前，一名大陸廣西78歲的婆婆參加了一間超市的大特賣活動，現場人山人海，大家都想來撿便宜，只見鐵閘一開，大家爭先衝入超市，婆婆當場被擠倒在地，起身之後，感覺胸口不舒服，前往醫院檢查，才發現肋骨居然已經骨折。

鐵閘開到一半被撞到變形

陸媒《西部決策網》報道，據婆婆的孫子表示，超市當天舉辦了促銷活動，雞蛋、豬肉有打折，很多老人家都過去參加了，他78歲的婆婆也跟着去了。影片畫面可看到，超市閘門都還沒被完全打開，老人們便全都衝了進去，當場把鐵閘都撞到變形了。由於人潮太多，婆婆剛進去門口就被推擠跌倒在地，站起來過了10多分鐘，感覺胸口肚子愈來愈痛，婆婆就打電話給孫子的姑姑，去醫院檢查。

婆婆的孫子表示，診斷出來是肋骨骨折，現在一直打着氧氣在治療，醫藥費已經花了一萬多元人民幣。家屬聯繫超市後，對方表示要走司法程序，孫子表示，「我們認為超市應該幫忙承擔一部分醫藥費，畢竟它搞這個活動也沒有演練、預案（備案），防止踩踏事故的發生」。

事件經報道後引發討論，網友表示，「自己貪小便宜怪的了誰」、「去搶的全都是老人」、「鐵門都擠變形了，老人戰鬥力強啊」、「這賴到超市確實有點過分了」、「門變形了找誰賠？」

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