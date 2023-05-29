神舟十六號明早發射3航天員執行　指令長：每天堅持600個俯卧撑、上千次跳繩 (更新)

【13:35更新】新增指令長景海鵬稱一直為升空做足準備

中國載人航天工程辦公室今早(29日)公布，神舟十六號載人飛船將於明早9時31分發射，任務由3名航天員景海鵬、朱揚柱和桂海潮組成，並由景海鵬擔任指令長，景海鵬先後擔任過神舟七號、九號及十一號載人飛行任務，朱柱揚和桂海潮則是首次飛行。其後3人在酒泉衛星發射中心問天閣接受傳媒訪問，指令長景海鵬表示，今次是他事隔7年再次升空，強調一直都做足準備。

景海鵬： 已4年多無回家看父母

現年57歲的景海鵬說，為保持隨時出征太空的最佳狀態，這7年來沒有耽誤過訓練，每晚12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過，已經4年多了沒有回老家看望過年邁的父母，現在每天要做600個俯臥撑、600個仰臥起坐、上千次跳繩，形容已成為他的標配了。

至於同屬首次飛行的朱楊柱和載荷專家桂海潮就分別表示，內地感到激動，認為今次任務充滿使命感，會為國家的載人航天事業貢獻一切。