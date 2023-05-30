神舟十六號今發射 景海鵬四度征空破紀錄

今次任務的指令長、56歲的景海鵬，已連續3次任務擔任指令長，他昨在出征前記者會指，為再到太空、在天宮「出差」，7年來不斷訓練，「每天晚上12點前沒有睡過覺，周末也幾乎沒有休息過，已經四年多了，都沒有回老家看望過年邁的父母……現在每天要做600個俯臥撐，600個仰臥起坐，上千次跳繩，這已經成為我的標配了……我感到很榮幸，為自己能夠生逢在一個偉大祖國感到驕傲，更為自己能夠趕上一個偉大新時代感到自豪，是祖國托舉我飛天。」

神舟十六號今晨升空，將創造中國航天新紀錄：曾執行神舟七、九、十一號升空的景海鵬，將四度執行太空任務，成為上太空次數最多的中國太空人。此外，今次也是首次有航天工程師及載荷專家一同升空，留駐在太空站，接替已在太空6個月、神舟十五號成員費俊龍、鄧清明及張陸，返回地球。

首位戴眼鏡征空航天員亮相

至於另外兩位首次升空的組員，均非以往的戰機飛行員轉做航天員。36歲的朱楊柱說：「其實我內心是激動的，但是更多的是感恩和幸運。我從一名普通的大學老師，成長為一名飛天戰士，這是事業成就的，更是時代哺育的。」曾任戰略支援部隊航天工程大學副教授的朱楊柱，2020年9月以航天飛行工程師入選成為航天員，今次主要負責操控及管理航天器，並進行有關技術試驗。

戴著眼鏡的載荷專家桂海潮也說：「以前『航天員』這3個字，對我來說既神聖又遙遠。2018年當得知我國要選拔首批載荷專家，我就毫不猶豫地報了名，為祖國的載人航天事業，貢獻自己的青春和力量。」36歲的桂海潮是北京航空航天大學教授，同朱楊柱同期獲選拔為航天員，今次主要負責太空科學實驗載荷的操作，而他也是第一位戴眼鏡執行任務的航天員。

預備航天員選拔港澳十多人進複選

另外，中國載人航天工程辦公室副主任林西強透露，第四批預備航天員選拔，包括十多名港澳人士在內的逾百人進入複選，料年底完成選拔程序，獲選人明年初會到航天員科研訓練中心，接受兩年半的訓練，經考核才可獲准執行太空任務資格，但何時升空要按當局安排。