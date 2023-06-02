深圳女捧場友人餐廳埋單每位逾千元　不滿「太貴」發帖控訴獲退款

記者鄒慈芸／綜合報道
廣東深圳一名女子，到朋友開的新餐廳捧場，沒想到朋友卻提前幫他們6人點了一桌菜餚，結帳時發現，費用高達7472元人民幣（約8258港元），人均消費約1245元人民幣（約1376港元），讓她直呼感覺像是「被佔便宜」。
女子表示，朋友開的餐廳人均消費大概落在420元人民幣上下（約464港元），一開始還有先詢問店裏收費情況，友人僅回答「不貴」，想說身為老闆的他，自然知道店內招牌菜是什麼，於是就放心讓他張羅菜色。
友人退還3000元人民幣
該女子稱，最後整頓飯吃完，大部份端上來的菜色都是家常菜，只有響螺和海參是稍微昂貴的食材，不過再怎麼吃，都不應該要7472元人民幣（約8258港元），而除了餐費外，結帳的收據上還標註了700.8元人民幣（約774港元）的服務費，但是用餐期間，就連酒水都是自己倒的，不知道只是幫忙上菜怎可以收這麼多服務費。
女子解釋，自己和該名朋友認識了兩年多，覺得自己是在乎兩人的友情，才到店情義相挺，卻被當成肥羊狠宰了一頓，於是該女子發帖曝光了此事。她表示，朋友在看到帖子後，退還了3000元人民幣（約3315港元）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章