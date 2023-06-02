深圳女捧場友人餐廳埋單每位逾千元　不滿「太貴」發帖控訴獲退款

記者鄒慈芸／綜合報道

廣東深圳一名女子，到朋友開的新餐廳捧場，沒想到朋友卻提前幫他們6人點了一桌菜餚，結帳時發現，費用高達7472元人民幣（約8258港元），人均消費約1245元人民幣（約1376港元），讓她直呼感覺像是「被佔便宜」。

女子表示，朋友開的餐廳人均消費大概落在420元人民幣上下（約464港元），一開始還有先詢問店裏收費情況，友人僅回答「不貴」，想說身為老闆的他，自然知道店內招牌菜是什麼，於是就放心讓他張羅菜色。