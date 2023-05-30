更新｜神舟十六號成功對接中國太空站　6名中國航天員「太空聚會」 (有片)

【18:25更新】6名中國航天員「太空聚會」

神舟十六號載人飛船將於早上9時31分發射升空，央視新聞直播整個發射個程，約10分鐘後火箭與飛船成功分離，並進入預定軌道，航天員滙報感覺良好。在發射約18分鐘後，宣布神舟十六號載人飛船發射取得圓滿成功。神舟十六號在下午4時半左右成功對接空間站天和核心艙徑向端口，隨後3名航天員將進入天和核心艙。神十五乘組已經做好準備，迎接神十六乘組進駐。

清晨約6時半，3名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮穿上太空衣，在酒泉衛星發射中心問天閣廣場出席出征儀式，中國載人航天工程總指揮許學強下達命令，3名航天員領命出征，之後乘車前往發射場，進入船艙等候發射升空。3名航天員之後進入飛船的返回艙，部分工作人員完成最後階後的檢查，開始撤離迴轉平台。迴轉平台最高的部分已經打開，已經露出火箭的逃逸塔。