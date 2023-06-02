廣東汕尾沙灘驚現數百米「生蠔帶」　上百人搶挖一車車運走開大餐

記者李宗芳／綜合報道
颱風「瑪娃」在台灣東方海面持續緩慢北移，儘管離廣東有段距離，卻傳出颳出「生蠔帶」，近日汕尾大湖沙灘等處出現大量生蠔，不少民眾聞訊趕去撿便宜，有人一口氣帶了上百斤回家。當地相關單位示警，這些生蠔來路不明，建議最好不要吞下肚。
網傳影片中，海邊沙灘上密密麻麻鋪滿了灰白色蠔殼，不少人低頭彎腰撿拾，甚至入夜後人潮也不退去，民眾戴著頭燈、拿著桶或袋子來撿。據《極目新聞》報道，汕尾市民余先生在網上看到有人在當地海邊撿生蠔，30日凌晨4時許，他就和朋友開車到大湖沙灘附近去撿。
或為養殖生蠔被沖上岸
余先生表示他們到的時候，已經有一兩百人在現場撿，還有人一車一車運，光是他看到的鋪滿生蠔的海灘就有兩三百米長。不過沙灘上的生蠔個頭不一，有不少也已經爛掉，他和朋友挑挑揀揀，用桶裝了一百多斤，準備自行烹飪。因為沙多，他已把生蠔放在海水浸泡，暫未食用。
記者詢問海豐縣海洋綜合執法大隊，工作人員稱目前尚不清楚沙灘出現大量生蠔的具體原因，大湖沙灘附近有不少養蠔的漁民，有可能是養殖的生蠔被海水沖上岸。目前還不知道這些生蠔食用是否安全，建議市民盡量不要食用，他們會向上級反映相關情況。
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