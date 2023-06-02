廣東汕尾沙灘驚現數百米「生蠔帶」　上百人搶挖一車車運走開大餐

記者李宗芳／綜合報道

颱風「瑪娃」在台灣東方海面持續緩慢北移，儘管離廣東有段距離，卻傳出颳出「生蠔帶」，近日汕尾大湖沙灘等處出現大量生蠔，不少民眾聞訊趕去撿便宜，有人一口氣帶了上百斤回家。當地相關單位示警，這些生蠔來路不明，建議最好不要吞下肚。

網傳影片中，海邊沙灘上密密麻麻鋪滿了灰白色蠔殼，不少人低頭彎腰撿拾，甚至入夜後人潮也不退去，民眾戴著頭燈、拿著桶或袋子來撿。據《極目新聞》報道，汕尾市民余先生在網上看到有人在當地海邊撿生蠔，30日凌晨4時許，他就和朋友開車到大湖沙灘附近去撿。