客廳、廚房失火 屋主睡夢中被消防員叫醒後又倒頭睡去

被消防叫醒後以為仍在夢中

綜合陸媒《1818黃金眼》等報道，25日浙江湖州市長興縣的一處社區2樓發生火災，現場燃起熊熊大火，消防員接獲通報，立即到現場搶救，並逐個對內部的房間進行排查，意外發現一名男子竟然沒有意識到發生火災，還躺在床上呼呼大睡，情急之下，消防人員一把掀開男子的被子，大喊「師傅，着火了！着火了！」。男子被消防人員的呼喊聲叫醒後，卻又立刻倒頭睡去，直到不斷被搖動，才不耐煩地說「幹嘛啊」。被告知發生火警，男子還有些搞不清楚狀況，一臉疑惑地問「不是，哥們，啥情況？」，完全沒有發現屋內已佈滿濃煙，讓在場的消防員忍不住吐槽「是不是以為在作夢？」直到男子起身戴上眼鏡，發現腳底全是水，且四周煙霧迷漫才驚覺真的有火警，於是趕緊穿上褲子，在消防員的帶領下離開。