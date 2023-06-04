國防部長李尚福：台灣是中國的台灣　不容外部勢力插手

記者李宗芳／綜合報道
第20屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue，簡稱香會）持續在新加坡召開，國務委員兼國防部長李尚福4日發表主題演講，談及台灣問題，其間稱：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整」。
李尚福在演說中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，「一個中國」原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。
指民進黨『挾洋謀獨』
李尚福指出：「台灣是中國的台灣，怎麼解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉。民進黨當局『挾洋謀獨』、外部勢力『以台制華』，是改變台海現狀的最大麻煩製造者。」他並稱：「中國必須統一，也必然統一，這是人心所向」。
稱「亞太北約化」是綁架地區國家
對於中美關係，李尚福表示試圖推進「亞太北約化」，其本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和衝突的漩渦。中方認為大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧。
李尚福指出，中美制度不同、差異很大，但並不妨礙雙方求同存異發展雙邊關係，也不妨礙雙方基於共同利益深化合作。歷史一再證明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方一直尋求與美建立新型大國關係，但這需要美方拿出誠意、言行一致，以實際行動與中方相向而行，推動兩國兩軍關係止跌回穩。相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道
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