四川會東縣缺水　自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

四川居民生活飲用水水源告急！四川涼山州會東縣近日遭遇高溫少雨天氣，導致居民生活飲用水水源短缺，會東縣自來水有限責任公司昨日(29日)發布公告呼籲民眾節約用水，更指出「過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2至4次最為適宜」、「洗澡要抓緊時間，頭腳淋濕即關噴頭，用肥皂或浴液搓洗，一次沖洗乾淨」、「洗澡時不要順便洗衣服，澡盆洗澡水不要放滿」等指引。

飲用水源進入 「 枯水期 」

公告續指，受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。由於降雨量銳減，或對城市供水造成影響，若水源儲量持續告急，公司將採取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。